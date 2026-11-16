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Kursentwicklung 16.11.2026 17:58:48

Börse Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab

Börse Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab

Der LUS-DAX bewegte sich letztendlich im Minus.

Zum Handelsende notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,37 Prozent schwächer bei 26 619,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 804,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 26 586,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wurde der LUS-DAX auf 25 475,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26 456,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 849,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,36 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 27 000,00 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 1,50 Prozent auf 27,00 EUR), Daimler Truck (+ 1,01 Prozent auf 43,09 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,97 Prozent auf 355,00 EUR), Henkel vz (+ 0,94 Prozent auf 87,76 EUR) und Bayer (+ 0,85 Prozent auf 57,00 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Siemens (-2,45 Prozent auf 272,55 EUR), Siemens Energy (-1,75 Prozent auf 128,98 EUR), Continental (-1,63 Prozent auf 72,58 EUR), Zalando (-1,55 Prozent auf 28,03 EUR) und Symrise (-1,30 Prozent auf 96,02 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 5 650 119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 240,984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,33 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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