Börse Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich fester

Zum Handelsschluss verbuchte der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 25 121,50 Punkte.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25 362,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 058,50 Punkten.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 302,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 599,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 088,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2,26 Prozent zu Buche. 25 509,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 9,52 Prozent auf 88,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,04 Prozent auf 52,96 EUR), Continental (+ 3,03 Prozent auf 72,86 EUR), Zalando (+ 2,83 Prozent auf 23,58 EUR) und Fresenius SE (+ 2,82 Prozent auf 36,45 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil SAP SE (-3,00 Prozent auf 162,86 EUR), Bayer (-2,93 Prozent auf 34,10 EUR), Deutsche Börse (-2,38 Prozent auf 242,10 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,95 Prozent auf 35,69 EUR) und Heidelberg Materials (-1,43 Prozent auf 183,30 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 7 287 481 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 205,659 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,40 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at