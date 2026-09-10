Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
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10.09.2026 17:58:51
Börse Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone
Am Donnerstag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,72 Prozent schwächer bei 25 341,00 Punkten.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25 339,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 621,00 Zähler.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 10.08.2026, den Stand von 26 340,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 046,00 Punkte. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 583,00 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,15 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Börse (+ 2,19 Prozent auf 279,70 EUR), Continental (+ 1,46 Prozent auf 70,70 EUR), Hannover Rück (+ 1,30 Prozent auf 249,00 EUR), BASF (+ 1,21 Prozent auf 53,34 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,92 Prozent auf 54,94 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil HOCHTIEF (-6,06 Prozent auf 409,20 EUR), Vonovia SE (-3,03 Prozent auf 17,95 EUR), Siemens Energy (-2,98 Prozent auf 140,82 EUR), Zalando (-2,92 Prozent auf 22,27 EUR) und SAP SE (-2,76 Prozent auf 177,82 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4 722 307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 209,718 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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