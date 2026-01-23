Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Mittag Gewinne

Um 12:24 Uhr springt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,29 Prozent auf 24 879,00 Punkte an.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 24 910,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 795,00 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 23.12.2025, einen Stand von 24 323,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 23.10.2025, den Wert von 24 208,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, bei 21 476,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,27 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 509,50 Punkte. Bei 24 344,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 142,45 EUR), SAP SE (+ 1,93 Prozent auf 193,50 EUR), Rheinmetall (+ 1,87 Prozent auf 1 824,00 EUR), Bayer (+ 1,12 Prozent auf 44,66 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,45 Prozent auf 26,97 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen adidas (-6,20 Prozent auf 143,00 EUR), Zalando (-3,08 Prozent auf 24,22 EUR), BASF (-1,93 Prozent auf 45,62 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,69 Prozent auf 45,96 EUR) und Infineon (-1,57 Prozent auf 41,92 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 196 840 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 217,516 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,00 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at