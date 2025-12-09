Fresenius Aktie

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

LUS-DAX-Performance im Blick 09.12.2025 17:59:03

Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Gewinne

Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Gewinne

LUS-DAX-Kurs am Dienstag zum Handelsende.

Zum Handelsschluss bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,56 Prozent höher bei 24 163,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 185,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 24 028,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der LUS-DAX auf 23 781,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, lag der LUS-DAX noch bei 23 798,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 09.12.2024, bei 20 306,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 21,03 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 24 773,50 Punkte. Bei 18 821,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Bayer (+ 4,13 Prozent auf 36,31 EUR), Beiersdorf (+ 3,88 Prozent auf 91,50 EUR), Rheinmetall (+ 3,56 Prozent auf 1 641,50 EUR), Allianz (+ 3,00 Prozent auf 380,70 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,89 Prozent auf 32,13 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Daimler Truck (-1,57 Prozent auf 36,91 EUR), Fresenius SE (-1,45 Prozent auf 46,96 EUR), Airbus SE (-1,38 Prozent auf 195,32 EUR), Deutsche Telekom (-0,89 Prozent auf 26,85 EUR) und Merck (-0,88 Prozent auf 118,05 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6 332 074 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 243,373 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,38 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Analysen

03.12.25 Fresenius Kaufen DZ BANK
24.11.25 Fresenius Overweight Barclays Capital
11.11.25 Fresenius Buy UBS AG
10.11.25 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
