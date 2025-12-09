Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Gewinne
Zum Handelsschluss bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,56 Prozent höher bei 24 163,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 185,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 24 028,00 Einheiten.
LUS-DAX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der LUS-DAX auf 23 781,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, lag der LUS-DAX noch bei 23 798,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 09.12.2024, bei 20 306,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 21,03 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 24 773,50 Punkte. Bei 18 821,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Bayer (+ 4,13 Prozent auf 36,31 EUR), Beiersdorf (+ 3,88 Prozent auf 91,50 EUR), Rheinmetall (+ 3,56 Prozent auf 1 641,50 EUR), Allianz (+ 3,00 Prozent auf 380,70 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,89 Prozent auf 32,13 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Daimler Truck (-1,57 Prozent auf 36,91 EUR), Fresenius SE (-1,45 Prozent auf 46,96 EUR), Airbus SE (-1,38 Prozent auf 195,32 EUR), Deutsche Telekom (-0,89 Prozent auf 26,85 EUR) und Merck (-0,88 Prozent auf 118,05 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6 332 074 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 243,373 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,38 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Analysen
|03.12.25
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|24.11.25
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10.11.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|195,04
|-2,29%
|Allianz
|379,80
|2,79%
|BASF
|43,16
|-0,19%
|Bayer
|36,30
|3,95%
|Beiersdorf AG
|91,38
|3,61%
|Daimler Truck
|36,82
|-1,45%
|Deutsche Bank AG
|32,00
|1,73%
|Deutsche Telekom AG
|26,93
|-0,85%
|E.ON SE
|15,53
|0,45%
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|46,76
|-1,72%
|Merck KGaA
|117,50
|-1,34%
|Porsche Automobil Holding SE
|40,80
|0,20%
|Rheinmetall AG
|1 643,00
|1,95%
|SAP SE
|210,40
|0,72%
