Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Zuschläge

Um 12:24 Uhr legt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,92 Prozent auf 24 327,50 Punkte zu.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24 105,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 362,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.03.2026, bei 23 711,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25 311,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 21 211,00 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,971 Prozent ein. Bei 25 509,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 3,76 Prozent auf 157,36 EUR), Deutsche Börse (+ 2,54 Prozent auf 266,10 EUR), Scout24 (+ 2,15 Prozent auf 71,20 EUR), Beiersdorf (+ 1,18 Prozent auf 77,28 EUR) und Airbus SE (+ 1,15 Prozent auf 173,66 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,05 Prozent auf 51,19 EUR), RWE (-1,86 Prozent auf 57,02 EUR), Heidelberg Materials (-1,47 Prozent auf 187,85 EUR), EON SE (-1,28 Prozent auf 18,97 EUR) und Bayer (-1,06 Prozent auf 40,26 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 602 983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 180,962 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,17 zu Buche schlagen. Mit 6,66 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at