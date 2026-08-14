Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Kaum verändert zeigte sich der LUS-DAX heute.

Der LUS-DAX ging nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 26 448,00 Punkten aus dem Handel.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26 387,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 541,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25 040,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24 314,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 24 425,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 7,66 Prozent. 26 576,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,21 Prozent auf 1 202,00 EUR), SAP SE (+ 2,71 Prozent auf 180,14 EUR), Scout24 (+ 2,50 Prozent auf 78,00 EUR), BASF (+ 1,95 Prozent auf 51,15 EUR) und Hannover Rück (+ 1,69 Prozent auf 253,40 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen EON SE (-4,38 Prozent auf 17,45 EUR), Merck (-2,29 Prozent auf 136,30 EUR), Vonovia SE (-2,00 Prozent auf 20,58 EUR), Zalando (-1,58 Prozent auf 23,60 EUR) und Henkel vz (-1,55 Prozent auf 76,32 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 14 295 810 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 214,920 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at