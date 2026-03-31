Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,98 Prozent stärker bei 22 641,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 22 850,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22 483,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX erreichte am letzten Handelstag imFebruar, dem 28.02.2026, den Wert von 24 908,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 522,50 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX notierte am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 22 283,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,83 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 3,89 Prozent auf 310,00 EUR), Rheinmetall (+ 2,48 Prozent auf 1 444,50 EUR), adidas (+ 2,24 Prozent auf 136,65 EUR), Deutsche Börse (+ 2,20 Prozent auf 251,10 EUR) und RWE (+ 2,16 Prozent auf 57,68 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Symrise (-1,29 Prozent auf 73,24 EUR), BASF (-1,13 Prozent auf 52,40 EUR), Deutsche Telekom (-0,96 Prozent auf 31,95 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,82 Prozent auf 38,57 EUR) und Heidelberg Materials (-0,75 Prozent auf 178,35 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 218 081 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 166,447 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 2,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,98 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at