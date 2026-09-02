Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne

Der LUS-DAX verbucht im XETRA-Handel um 09:26 Uhr Gewinne in Höhe von 0,29 Prozent auf 25 907,00 Punkte.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 818,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 923,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 715,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Wert von 25 120,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 23 653,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,46 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26 616,00 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 2,09 Prozent auf 35,23 EUR), Commerzbank (+ 1,38 Prozent auf 40,55 EUR), adidas (+ 1,08 Prozent auf 149,55 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,70 Prozent auf 28,58 EUR) und Infineon (+ 0,63 Prozent auf 55,89 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen GEA (-2,54 Prozent auf 65,15 EUR), Scout24 (-2,37 Prozent auf 76,30 EUR), Continental (-2,06 Prozent auf 69,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,80 Prozent auf 75,20 EUR) und Zalando (-1,36 Prozent auf 23,87 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 871 799 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 220,337 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at