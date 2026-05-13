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Marktbericht 13.05.2026 15:59:00

Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge

Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge

Der LUS-DAX macht am dritten Tag der Woche Gewinne.

Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,26 Prozent stärker bei 24 094,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 24 228,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 009,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 13.04.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 961,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 900,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 13.05.2025, den Wert von 23 570,00 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,92 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 8,55 Prozent auf 63,11 EUR), Merck (+ 7,92 Prozent auf 121,95 EUR), Scout24 (+ 7,41 Prozent auf 78,30 EUR), Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 175,58 EUR) und EON SE (+ 2,98 Prozent auf 18,65 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-5,01 Prozent auf 1 103,80 EUR), SAP SE (-3,44 Prozent auf 137,50 EUR), RWE (-2,58 Prozent auf 56,72 EUR), Fresenius SE (-2,05 Prozent auf 38,71 EUR) und GEA (-2,05 Prozent auf 55,05 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 883 032 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 204,782 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Brenntag SE 62,10 2,64% Brenntag SE
Deutsche Telekom AG 28,12 0,00% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 18,66 -0,82% E.ON SE
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 38,91 1,65% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
GEA 54,85 1,11% GEA
Infineon AG 66,29 2,08% Infineon AG
Merck KGaA 120,85 -0,49% Merck KGaA
Porsche Automobil Holding SE 32,50 1,72% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 135,60 1,76% Rheinmetall AG
RWE AG St. 56,68 -0,49% RWE AG St.
SAP SE 137,88 0,50% SAP SE
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Siemens AG 276,15 3,27% Siemens AG
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