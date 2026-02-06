Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 06.02.2026 15:59:28

Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Um 15:57 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,98 Prozent höher bei 24 641,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 686,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 24 391,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 24 968,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 761,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.02.2025, den Wert von 21 881,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,305 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Punkten verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,02 Prozent auf 150,25 EUR), Bayer (+ 2,16 Prozent auf 45,79 EUR), EON SE (+ 2,03 Prozent auf 17,85 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,90 Prozent auf 214,20 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,73 Prozent auf 31,23 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Siemens Healthineers (-2,89 Prozent auf 41,37 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,01 Prozent auf 100,05 EUR), BASF (-1,89 Prozent auf 48,17 EUR), BMW (-1,24 Prozent auf 87,84 EUR) und Beiersdorf (-1,19 Prozent auf 103,40 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2 523 329 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 194,107 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

mehr Analysen
19.01.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
14.01.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
28.11.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.11.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BASF 48,12 -1,49% BASF
Bayer 45,54 -1,61% Bayer
Beiersdorf AG 103,25 -1,05% Beiersdorf AG
BMW AG 88,48 -0,09% BMW AG
Deutsche Bank AG 31,44 2,43% Deutsche Bank AG
E.ON SE 17,70 1,49% E.ON SE
Heidelberg Materials 216,40 2,51% Heidelberg Materials
Porsche Automobil Holding SE 35,43 0,03% Porsche Automobil Holding SE
SAP SE 171,66 2,39% SAP SE
Siemens Energy AG 151,80 2,88% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 41,41 -2,20% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 100,90 -0,74% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 775,00 1,53%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen