06.02.2026 15:59:28
Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester
Um 15:57 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,98 Prozent höher bei 24 641,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 686,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 24 391,00 Einheiten.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 24 968,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 761,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.02.2025, den Wert von 21 881,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,305 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Punkten verzeichnet.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,02 Prozent auf 150,25 EUR), Bayer (+ 2,16 Prozent auf 45,79 EUR), EON SE (+ 2,03 Prozent auf 17,85 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,90 Prozent auf 214,20 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,73 Prozent auf 31,23 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Siemens Healthineers (-2,89 Prozent auf 41,37 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,01 Prozent auf 100,05 EUR), BASF (-1,89 Prozent auf 48,17 EUR), BMW (-1,24 Prozent auf 87,84 EUR) und Beiersdorf (-1,19 Prozent auf 103,40 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2 523 329 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 194,107 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder
Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
