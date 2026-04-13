Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Kursentwicklung im Fokus
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13.04.2026 12:27:01
Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag leichter
Um 12:24 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,00 Prozent tiefer bei 23 577,00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 23 618,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 468,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, notierte der LUS-DAX bei 23 302,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.01.2026, den Wert von 25 383,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, bei 20 717,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 4,03 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern verzeichnet.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,23 Prozent auf 1 481,80 EUR), RWE (+ 0,30 Prozent auf 59,22 EUR), EON SE (+ 0,20 Prozent auf 19,63 EUR), Bayer (+ 0,17 Prozent auf 40,19 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,12 Prozent auf 252,80 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-2,81 Prozent auf 30,12 EUR), Continental (-2,73 Prozent auf 63,38 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,38 Prozent auf 47,97 EUR), Siemens Energy (-2,37 Prozent auf 163,26 EUR) und MTU Aero Engines (-2,23 Prozent auf 320,40 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 801 847 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 174,902 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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