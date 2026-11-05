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05.11.2026 12:27:11
Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter
Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,06 Prozent auf 26 651,00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 671,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 454,00 Einheiten.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 319,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 26 215,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 101,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,49 Prozent nach oben. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 673,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 3,21 Prozent auf 28,33 EUR), Deutsche Bank (+ 3,10 Prozent auf 33,57 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,09 Prozent auf 176,80 EUR), Siemens Energy (+ 2,76 Prozent auf 122,76 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,73 Prozent auf 353,90 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-15,90 Prozent auf 843,90 EUR), Deutsche Telekom (-2,35 Prozent auf 26,13 EUR), Siemens Healthineers (-2,01 Prozent auf 43,95 EUR), Beiersdorf (-1,35 Prozent auf 84,62 EUR) und Commerzbank (-1,23 Prozent auf 39,36 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 3 254 404 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 233,307 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,85 erwartet. Mit 7,38 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|84,94
|0,05%
|Commerzbank
|38,01
|-0,99%
|Deutsche Bank AG
|31,33
|-3,44%
|Deutsche Telekom AG
|25,92
|-0,73%
|Heidelberg Materials
|173,00
|0,46%
|Henkel KGaA Vz.
|82,78
|-0,77%
|MTU Aero Engines AG
|343,20
|1,09%
|Rheinmetall AG
|815,60
|-1,68%
|SAP SE
|209,40
|-3,28%
|Siemens Energy AG
|116,60
|3,37%
|Siemens Healthineers AG
|44,26
|-0,63%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,84
|-2,35%
|Vonovia SE
|16,88
|-0,59%
|Zalando
|27,49
|-2,79%
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