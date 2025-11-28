Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der LUS-DAX setzt am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,21 Prozent tiefer bei 23 728,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 799,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 717,50 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 28.10.2025, bei 24 242,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, stand der LUS-DAX noch bei 24 050,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.11.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 19 432,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 18,85 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Börse (+ 0,71 Prozent auf 227,10 EUR), Infineon (+ 0,67 Prozent auf 35,95 EUR), Siemens (+ 0,33 Prozent auf 228,30 EUR), BASF (+ 0,20 Prozent auf 44,71 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,20 Prozent auf 353,80 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Daimler Truck (-0,81 Prozent auf 36,74 EUR), adidas (-0,50 Prozent auf 158,80 EUR), EON SE (-0,49 Prozent auf 15,26 EUR), Hannover Rück (-0,46 Prozent auf 257,60 EUR) und Allianz (-0,46 Prozent auf 370,10 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 129 394 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 235,346 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,06 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

