QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|XETRA-Handel im Blick
|
27.02.2026 09:29:15
Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer
Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,14 Prozent tiefer bei 25 288,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 322,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 233,00 Zählern.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 27.01.2026, bei 24 850,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23 777,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 22 404,00 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,94 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 1,70 Prozent auf 167,65 EUR), Merck (+ 1,15 Prozent auf 127,10 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,82 Prozent auf 39,54 EUR), QIAGEN (+ 0,80 Prozent auf 41,72 EUR) und Scout24 (+ 0,80 Prozent auf 69,55 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil BASF (-2,34 Prozent auf 48,50 EUR), Continental (-1,00 Prozent auf 73,52 EUR), MTU Aero Engines (-0,95 Prozent auf 366,00 EUR), Siemens (-0,72 Prozent auf 246,85 EUR) und Fresenius SE (-0,70 Prozent auf 50,96 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX sticht die BASF-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 897 659 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 190,462 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
