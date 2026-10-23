Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot

Der LUS-DAX fiel im XETRA-Handel schlussendlich um 0,78 Prozent auf 25 174,00 Punkte zurück.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 374,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 008,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 25 350,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 790,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 208,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,47 Prozent aufwärts. Bei 26 616,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,27 Prozent auf 40,46 EUR), Beiersdorf (+ 2,41 Prozent auf 84,12 EUR), Zalando (+ 2,25 Prozent auf 26,82 EUR), Fresenius SE (+ 1,75 Prozent auf 46,10 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,65 Prozent auf 147,80 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen MTU Aero Engines (-4,84 Prozent auf 316,70 EUR), Deutsche Telekom (-3,17 Prozent auf 25,35 EUR), Siemens Energy (-2,88 Prozent auf 118,68 EUR), Infineon (-2,44 Prozent auf 48,67 EUR) und RWE (-2,15 Prozent auf 55,62 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 8 118 669 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 235,565 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,62 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at