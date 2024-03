Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Abgaben

Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,27 Prozent auf 17 966,50 Punkte nach.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 007,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 956,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 20.02.2024, einen Wert von 17 070,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 20.12.2023, bei 16 633,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 20.03.2023, bei 15 026,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 7,30 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten markiert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 0,99 Prozent auf 173,96 EUR), BASF (+ 0,93 Prozent auf 51,07 EUR), BMW (+ 0,80 Prozent auf 106,66 EUR), EON SE (+ 0,40 Prozent auf 12,44 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,40 Prozent auf 228,70 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-2,91 Prozent auf 473,60 EUR), Daimler Truck (-1,32 Prozent auf 47,01 EUR), Continental (-1,15 Prozent auf 67,92 EUR), Siemens Energy (-0,98 Prozent auf 14,72 EUR) und Porsche (-0,92 Prozent auf 92,32 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der BASF-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 595 805 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 201,019 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

2024 präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at