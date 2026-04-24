Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Beim LUS-DAX lassen sich am Freitagmorgen erneut Gewinne beobachten.

Am Freitag geht es im LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,44 Prozent auf 24 190,00 Punkte aufwärts.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24 104,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 212,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 24.03.2026, den Stand von 22 871,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 869,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 24.04.2025, den Wert von 22 145,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,53 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell SAP SE (+ 5,86 Prozent auf 148,94 EUR), Zalando (+ 0,73 Prozent auf 22,20 EUR), Symrise (+ 0,68 Prozent auf 74,46 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,64 Prozent auf 39,26 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,65 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen MTU Aero Engines (-3,76 Prozent auf 291,60 EUR), EON SE (-2,89 Prozent auf 18,82 EUR), Airbus SE (-2,28 Prozent auf 164,28 EUR), Rheinmetall (-2,26 Prozent auf 1 375,20 EUR) und Commerzbank (-1,28 Prozent auf 34,03 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die SAP SE-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 451 070 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 184,201 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at