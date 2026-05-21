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Kursverlauf 21.05.2026 09:29:02

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels leichter

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels leichter

Der LUS-DAX notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Der LUS-DAX verliert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr 0,51 Prozent auf 24 639,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 24 775,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 639,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 195,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 25 236,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 915,00 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,299 Prozent nach oben. Bei 25 509,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Porsche Automobil (+ 1,33 Prozent auf 31,99 EUR), QIAGEN (+ 1,27 Prozent auf 30,29 EUR), Merck (+ 0,94 Prozent auf 123,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,93 Prozent auf 88,74 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,91 Prozent auf 34,54 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Brenntag SE (-3,74 Prozent auf 56,62 EUR), Commerzbank (-2,93 Prozent auf 36,06 EUR), Airbus SE (-2,12 Prozent auf 169,76 EUR), RWE (-0,99 Prozent auf 56,06 EUR) und Bayer (-0,59 Prozent auf 39,00 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 297 590 Aktien gehandelt. Mit 195,749 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,31 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

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