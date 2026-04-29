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Index-Bewegung 29.04.2026 09:29:11

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels in Grün

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels in Grün

Beim LUS-DAX lassen sich am dritten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,27 Prozent fester bei 24 055,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24 038,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 116,50 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 29.03.2026, den Stand von 22 037,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 471,00 Punkte. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, wurde der LUS-DAX mit 22 517,00 Punkten berechnet.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,08 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell adidas (+ 7,95 Prozent auf 148,75 EUR), Infineon (+ 3,69 Prozent auf 54,75 EUR), Symrise (+ 3,49 Prozent auf 76,00 EUR), Scout24 (+ 2,96 Prozent auf 69,50 EUR) und Airbus SE (+ 2,60 Prozent auf 170,36 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Deutsche Bank (-2,27 Prozent auf 26,68 EUR), Bayer (-1,31 Prozent auf 36,14 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,19 Prozent auf 38,25 EUR), Beiersdorf (-1,14 Prozent auf 71,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,99 Prozent auf 538,80 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 851 591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 191,976 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

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