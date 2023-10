Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Zuschlägen

Am Freitag bewegt sich der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,03 Prozent fester bei 15 379,50 Punkten.

Bei 15 409,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 358,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 13.09.2023, mit 15 642,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 13.07.2023, stand der LUS-DAX noch bei 16 145,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.10.2022, bei 12 465,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 9,42 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 246,00 Punkte. Bei 13 869,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 1,42 Prozent auf 22,09 EUR), Daimler Truck (+ 1,05 Prozent auf 31,85 EUR), EON SE (+ 0,92 Prozent auf 10,96 EUR), BASF (+ 0,78 Prozent auf 42,47 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,71 Prozent auf 170,35 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Sartorius vz (-9,05 Prozent auf 292,40 EUR), Merck (-3,54 Prozent auf 149,75 EUR), Siemens Energy (-2,00 Prozent auf 11,76 EUR), QIAGEN (-1,91 Prozent auf 36,88 EUR) und Siemens Healthineers (-1,44 Prozent auf 47,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 346 171 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 146,025 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,73 zu Buche schlagen. Mit 8,00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

