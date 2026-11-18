Der LUS-DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Um 09:25 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,06 Prozent auf 26 124,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 134,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 988,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der LUS-DAX auf 25 475,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 18.08.2026, einen Wert von 26 135,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23 185,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,34 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,45 Prozent auf 128,06 EUR), Infineon (+ 1,42 Prozent auf 49,38 EUR), Bayer (+ 1,14 Prozent auf 56,78 EUR), Merck (+ 1,03 Prozent auf 152,30 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,81 Prozent auf 43,65 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Deutsche Bank (-1,57 Prozent auf 30,46 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,33 Prozent auf 65,42 EUR), BASF (-0,94 Prozent auf 51,75 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,93 Prozent auf 39,34 EUR) und Heidelberg Materials (-0,90 Prozent auf 175,85 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 660 239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 240,927 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at