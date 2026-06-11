Börse Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag fester

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,41 Prozent höher bei 31 420,75 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 371,405 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,045 Prozent auf 31 278,59 Punkte an der Kurstafel, nach 31 292,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 31 162,40 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 541,95 Punkten verzeichnete.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 2,07 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 11.05.2026, wurde der MDAX mit 31 448,76 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 414,84 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 11.06.2025, einen Stand von 30 631,70 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 1,42 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell HUGO BOSS (+ 10,34 Prozent auf 40,23 EUR), PUMA SE (+ 4,50 Prozent auf 28,09 EUR), HOCHTIEF (+ 3,72 Prozent auf 479,40 EUR), LANXESS (+ 2,81 Prozent auf 15,71 EUR) und Evonik (+ 2,79 Prozent auf 15,83 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Nemetschek SE (-5,14 Prozent auf 58,15 EUR), KION GROUP (-4,87 Prozent auf 35,93 EUR), RENK (-4,70 Prozent auf 48,11 EUR), Jungheinrich (-2,93 Prozent auf 21,84 EUR) und Bilfinger SE (-2,68 Prozent auf 77,95 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 318 232 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,637 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,80 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at