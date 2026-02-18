WACKER CHEMIE Aktie

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

MDAX-Kursverlauf 18.02.2026 12:27:27

Börse Frankfurt: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen

Aktuell wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Aktuell wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,33 Prozent fester bei 31 548,43 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 372,480 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,063 Prozent höher bei 31 464,18 Punkten, nach 31 444,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 370,31 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 554,36 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der MDAX bereits um 0,538 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 899,26 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 28 493,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, wies der MDAX einen Stand von 28 306,85 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,84 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 30 597,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell thyssenkrupp (+ 2,61 Prozent auf 11,01 EUR), HOCHTIEF (+ 2,59 Prozent auf 395,40 EUR), Delivery Hero (+ 2,18 Prozent auf 21,05 EUR), RENK (+ 1,94 Prozent auf 59,35 EUR) und Nordex (+ 1,66 Prozent auf 34,28 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil LANXESS (-3,35 Prozent auf 19,62 EUR), TeamViewer (-3,33 Prozent auf 4,64 EUR), WACKER CHEMIE (-2,13 Prozent auf 78,25 EUR), HUGO BOSS (-1,90 Prozent auf 36,19 EUR) und K+S (-1,80 Prozent auf 14,20 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. 1 415 271 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 37,797 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,56 erwartet. Mit 6,91 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Ströer SE-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

16.02.26 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
11.02.26 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.02.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
28.01.26 WACKER CHEMIE Verkaufen DZ BANK
