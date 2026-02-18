WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|MDAX-Kursverlauf
|
18.02.2026 12:27:27
Börse Frankfurt: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen
Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,33 Prozent fester bei 31 548,43 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 372,480 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,063 Prozent höher bei 31 464,18 Punkten, nach 31 444,33 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 370,31 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 554,36 Zählern.
So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der MDAX bereits um 0,538 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 899,26 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 28 493,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, wies der MDAX einen Stand von 28 306,85 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,84 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 30 597,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell thyssenkrupp (+ 2,61 Prozent auf 11,01 EUR), HOCHTIEF (+ 2,59 Prozent auf 395,40 EUR), Delivery Hero (+ 2,18 Prozent auf 21,05 EUR), RENK (+ 1,94 Prozent auf 59,35 EUR) und Nordex (+ 1,66 Prozent auf 34,28 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil LANXESS (-3,35 Prozent auf 19,62 EUR), TeamViewer (-3,33 Prozent auf 4,64 EUR), WACKER CHEMIE (-2,13 Prozent auf 78,25 EUR), HUGO BOSS (-1,90 Prozent auf 36,19 EUR) und K+S (-1,80 Prozent auf 14,20 EUR) unter Druck.
MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. 1 415 271 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 37,797 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,56 erwartet. Mit 6,91 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Ströer SE-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
17:58
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16:01
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.at)
|
12:26
|MDAX aktuell: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: MDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.02.26
|Berenberg hebt Kursziel für WACKER CHEMIE-Aktie auf 96 Euro an - Titel gewinnt (dpa-AFX)
|
11.02.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|16.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|16.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|16.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|02.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2,96
|2,35%
|Delivery Hero
|20,50
|-4,30%
|HOCHTIEF AG
|390,20
|-2,11%
|HUGO BOSS AG
|36,78
|0,14%
|K+S AG
|14,43
|0,98%
|LANXESS AG
|19,55
|-1,56%
|Nordex AG
|33,84
|-2,08%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,49
|-1,28%
|RENK
|60,96
|0,18%
|Ströer SE & Co. KGaA
|34,15
|-0,58%
|TeamViewer
|4,76
|-0,63%
|thyssenkrupp AG
|10,77
|-2,31%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|98,15
|0,15%
|WACKER CHEMIE AG
|78,15
|-2,98%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 479,01
|-0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.