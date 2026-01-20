Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Abgaben

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am zweiten Tag der Woche.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,64 Prozent tiefer bei 30 870,41 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 373,923 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,447 Prozent auf 31 245,22 Punkte an der Kurstafel, nach 31 385,57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 30 621,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 245,22 Punkten erreichte.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Wert von 30 361,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, lag der MDAX bei 30 209,22 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 20.01.2025, einen Stand von 26 001,96 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,353 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 30 621,71 Punkte.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell AUMOVIO (+ 2,94 Prozent auf 43,40 EUR), Fraport (+ 1,47 Prozent auf 75,75 EUR), HELLA GmbH (+ 0,90 Prozent auf 78,50 EUR), K+S (+ 0,68 Prozent auf 13,42 EUR) und Porsche vz (+ 0,58 Prozent auf 41,32 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Delivery Hero (-6,10 Prozent auf 23,72 EUR), Aroundtown SA (-4,26 Prozent auf 2,56 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,05 Prozent auf 36,00 EUR), United Internet (-3,89 Prozent auf 27,16 EUR) und Nemetschek SE (-3,69 Prozent auf 76,95 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 3 024 747 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 36,595 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,75 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at