Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel mit Gewinnen

Letztendlich tendierte der MDAX im XETRA-Handel 1,21 Prozent höher bei 30 841,86 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 342,546 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,051 Prozent höher bei 30 487,72 Punkten in den Handel, nach 30 472,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 900,40 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 471,04 Zählern.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der MDAX 30 450,00 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 31 980,52 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, mit 29 751,62 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,445 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 7,22 Prozent auf 50,50 EUR), TUI (+ 5,94 Prozent auf 7,38 EUR), Fraport (+ 4,31 Prozent auf 66,50 EUR), Lufthansa (+ 4,13 Prozent auf 7,47 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,87 Prozent auf 33,59 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen HELLA GmbH (-2,44 Prozent auf 67,90 EUR), HENSOLDT (-2,29 Prozent auf 83,66 EUR), FUCHS SE VZ (-1,54 Prozent auf 43,60 EUR), Evonik (-1,43 Prozent auf 20,74 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,01 Prozent auf 87,90 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 275 472 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 41,665 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Mit 9,41 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at