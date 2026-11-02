HELLA Aktie

HELLA ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX-Kursverlauf 02.11.2026 17:58:45

Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel mit Gewinnen

Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel mit Gewinnen

Der MDAX stieg schlussendlich.

Letztendlich tendierte der MDAX im XETRA-Handel 1,21 Prozent höher bei 30 841,86 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 342,546 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,051 Prozent höher bei 30 487,72 Punkten in den Handel, nach 30 472,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 900,40 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 471,04 Zählern.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der MDAX 30 450,00 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 31 980,52 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, mit 29 751,62 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,445 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 7,22 Prozent auf 50,50 EUR), TUI (+ 5,94 Prozent auf 7,38 EUR), Fraport (+ 4,31 Prozent auf 66,50 EUR), Lufthansa (+ 4,13 Prozent auf 7,47 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,87 Prozent auf 33,59 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen HELLA GmbH (-2,44 Prozent auf 67,90 EUR), HENSOLDT (-2,29 Prozent auf 83,66 EUR), FUCHS SE VZ (-1,54 Prozent auf 43,60 EUR), Evonik (-1,43 Prozent auf 20,74 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,01 Prozent auf 87,90 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 275 472 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 41,665 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Mit 9,41 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaA

mehr Nachrichten

Analysen zu HELLA GmbH & Co. KGaA

mehr Analysen
12:23 HELLA Hold Deutsche Bank AG
07.10.26 HELLA Hold Deutsche Bank AG
01.07.26 HELLA Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 HELLA Hold Deutsche Bank AG
20.01.26 HELLA Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 33,53 4,29% AIXTRON SE
Aroundtown SA 1,46 2,23% Aroundtown SA
Evonik AG 20,64 -1,81% Evonik AG
Fraport AG 66,15 4,09% Fraport AG
FUCHS SE VZ 43,50 -1,41% FUCHS SE VZ
HELLA GmbH & Co. KGaA 68,00 -2,16% HELLA GmbH & Co. KGaA
HENSOLDT 84,02 -1,25% HENSOLDT
Lufthansa AG 7,43 3,60% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 25,90 1,81% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,21 -0,22% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 50,30 7,34% Salzgitter
thyssenkrupp AG 12,36 2,96% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 87,80 0,11% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 7,33 5,59% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 855,37 1,26%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:38 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:37 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen