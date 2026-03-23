Börse Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Am Montag gewann der MDAX via XETRA letztendlich 1,63 Prozent auf 28 248,95 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 331,252 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 27 278,98 Zählern und damit 1,86 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (27 796,28 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 28 828,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 803,25 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31 379,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, wurde der MDAX mit 30 302,78 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, betrug der MDAX-Kurs 28 783,60 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,81 Prozent nach unten. Bei 32 383,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit LANXESS (+ 8,93 Prozent auf 12,69 EUR), Delivery Hero (+ 7,91 Prozent auf 16,50 EUR), AUTO1 (+ 6,77 Prozent auf 16,25 EUR), FUCHS SE VZ (+ 5,70 Prozent auf 34,50 EUR) und Bilfinger SE (+ 5,26 Prozent auf 101,00 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-5,12 Prozent auf 80,60 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,77 Prozent auf 32,32 EUR), Nordex (-2,60 Prozent auf 44,26 EUR), Aurubis (-2,08 Prozent auf 150,80 EUR) und freenet (-1,45 Prozent auf 25,88 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 436 087 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 31,548 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at