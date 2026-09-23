Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Index-Performance im Blick
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23.09.2026 17:58:53
Börse Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
Am Mittwoch sank der MDAX via XETRA letztendlich um 0,98 Prozent auf 31 221,60 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 349,978 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,358 Prozent fester bei 31 642,74 Punkten in den Mittwochshandel, nach 31 529,91 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31 174,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 31 686,59 Punkten.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 0,130 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 110,41 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Wert von 32 129,10 Punkten auf. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 30 265,43 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,781 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
MDAX-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 2,59 Prozent auf 79,30 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,39 Prozent auf 85,70 EUR), RENK (+ 2,01 Prozent auf 41,90 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,87 Prozent auf 90,05 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,22 Prozent auf 62,45 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Siltronic (-7,01 Prozent auf 76,95 EUR), DEUTZ (-4,89 Prozent auf 11,48 EUR), Porsche Automobil (-4,14 Prozent auf 26,17 EUR), KRONES (-3,94 Prozent auf 107,40 EUR) und IONOS (-2,90 Prozent auf 34,12 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 440 601 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,621 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick
2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,43 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|IONOS
|34,16
|-3,06%
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|-3,94%
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|-3,45%
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|0,32%
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|RENK
|41,80
|1,31%
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|77,20
|-1,28%
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|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|85,30
|1,31%
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|89,55
|2,05%
Indizes in diesem Artikel
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