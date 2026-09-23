Siltronic Aktie

Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 23.09.2026 17:58:53

Börse Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Börse Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der MDAX fiel am Abend.

Am Mittwoch sank der MDAX via XETRA letztendlich um 0,98 Prozent auf 31 221,60 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 349,978 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,358 Prozent fester bei 31 642,74 Punkten in den Mittwochshandel, nach 31 529,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31 174,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 31 686,59 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 0,130 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 110,41 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Wert von 32 129,10 Punkten auf. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 30 265,43 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,781 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 2,59 Prozent auf 79,30 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,39 Prozent auf 85,70 EUR), RENK (+ 2,01 Prozent auf 41,90 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,87 Prozent auf 90,05 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,22 Prozent auf 62,45 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Siltronic (-7,01 Prozent auf 76,95 EUR), DEUTZ (-4,89 Prozent auf 11,48 EUR), Porsche Automobil (-4,14 Prozent auf 26,17 EUR), KRONES (-3,94 Prozent auf 107,40 EUR) und IONOS (-2,90 Prozent auf 34,12 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 440 601 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,621 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,43 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siltronic AG

mehr Analysen
18.09.26 Siltronic Buy UBS AG
03.08.26 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Siltronic Buy UBS AG
31.07.26 Siltronic Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DEUTZ AG 11,51 -4,95% DEUTZ AG
freenet AG 23,62 -2,07% freenet AG
HENSOLDT 78,72 1,92% HENSOLDT
IONOS 34,16 -3,06% IONOS
KRONES AG 107,40 -3,94% KRONES AG
Lufthansa AG 7,67 -3,45% Lufthansa AG
Nemetschek SE 62,55 0,32% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 26,19 -3,89% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,10 -2,56% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 41,80 1,31% RENK
Siltronic AG 77,20 -1,28% Siltronic AG
thyssenkrupp AG 14,92 -2,83% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 85,30 1,31% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
WACKER CHEMIE AG 89,55 2,05% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 215,77 -1,00%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Minus in den Feierabend - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX beendet Handel leichter -- US-Börsen schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen