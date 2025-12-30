Börse Frankfurt: MDAX bewegt sich im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstag.

Der MDAX springt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,54 Prozent auf 30 617,67 Punkte an. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 361,220 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,051 Prozent auf 30 436,99 Punkte an der Kurstafel, nach 30 452,53 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 30 390,78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 638,03 Punkten erreichte.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Wert von 29 937,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, lag der MDAX bei 30 267,49 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 30.12.2024, einen Stand von 25 589,06 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19,05 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 135,20 Punkte.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell flatexDEGIRO (+ 2,40 Prozent auf 36,74 EUR), RENK (+ 2,33 Prozent auf 53,62 EUR), TeamViewer (+ 1,94 Prozent auf 6,05 EUR), Aurubis (+ 1,80 Prozent auf 124,20 EUR) und PUMA SE (+ 1,46 Prozent auf 22,30 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,33 Prozent auf 65,10 EUR), AUTO1 (-2,08 Prozent auf 27,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,77 Prozent auf 40,00 EUR), IONOS (-1,11 Prozent auf 26,75 EUR) und thyssenkrupp (-0,45 Prozent auf 9,27 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 1 703 627 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,754 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,85 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at