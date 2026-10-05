Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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Index-Performance im Blick 05.10.2026 09:28:50

Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

Um 09:11 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,11 Prozent höher bei 30 484,24 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 337,643 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,005 Prozent höher bei 30 451,55 Punkten, nach 30 450,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 444,19 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 527,78 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bewegte sich der MDAX bei 32 355,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 32 994,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30 936,49 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,60 Prozent zurück. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern markiert.

Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 3,99 Prozent auf 63,90 EUR), CTS Eventim (+ 2,07 Prozent auf 56,60 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,76 Prozent auf 27,78 EUR), IONOS (+ 1,43 Prozent auf 32,70 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1,41 Prozent auf 90,15 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil AUTO1 (-2,67 Prozent auf 16,03 EUR), KION GROUP (-1,48 Prozent auf 35,28 EUR), TAG Immobilien (-1,11 Prozent auf 10,66 EUR), Salzgitter (-1,08 Prozent auf 47,72 EUR) und TUI (-1,07 Prozent auf 6,82 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 551 225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,472 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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05.08.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

AUTO1 15,79 -3,43% AUTO1
CTS Eventim 57,60 4,35% CTS Eventim
flatexDEGIRO AG 27,98 2,57% flatexDEGIRO AG
freenet AG 23,02 0,52% freenet AG
IONOS 32,64 1,37% IONOS
KION GROUP AG 35,99 0,62% KION GROUP AG
Lufthansa AG 7,54 -1,05% Lufthansa AG
Nemetschek SE 63,65 3,08% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 24,61 0,45% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,23 0,86% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 47,22 -1,71% Salzgitter
TAG Immobilien AG 10,92 1,39% TAG Immobilien AG
thyssenkrupp AG 13,77 -2,24% thyssenkrupp AG
TUI AG 6,80 -1,28% TUI AG
WACKER CHEMIE AG 88,55 -0,06% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 462,12 0,04%

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