Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Index-Performance im Blick
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05.10.2026 09:28:50
Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
Um 09:11 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,11 Prozent höher bei 30 484,24 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 337,643 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,005 Prozent höher bei 30 451,55 Punkten, nach 30 450,00 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 444,19 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 527,78 Zählern.
So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bewegte sich der MDAX bei 32 355,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 32 994,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30 936,49 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,60 Prozent zurück. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern markiert.
Tops und Flops im MDAX
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 3,99 Prozent auf 63,90 EUR), CTS Eventim (+ 2,07 Prozent auf 56,60 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,76 Prozent auf 27,78 EUR), IONOS (+ 1,43 Prozent auf 32,70 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1,41 Prozent auf 90,15 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil AUTO1 (-2,67 Prozent auf 16,03 EUR), KION GROUP (-1,48 Prozent auf 35,28 EUR), TAG Immobilien (-1,11 Prozent auf 10,66 EUR), Salzgitter (-1,08 Prozent auf 47,72 EUR) und TUI (-1,07 Prozent auf 6,82 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im MDAX
Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 551 225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,472 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
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15:58
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
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12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.at)
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09:28
|Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
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02.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
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02.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
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02.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
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02.10.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
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01.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|15,79
|-3,43%
|CTS Eventim
|57,60
|4,35%
|flatexDEGIRO AG
|27,98
|2,57%
|freenet AG
|23,02
|0,52%
|IONOS
|32,64
|1,37%
|KION GROUP AG
|35,99
|0,62%
|Lufthansa AG
|7,54
|-1,05%
|Nemetschek SE
|63,65
|3,08%
|Porsche Automobil Holding SE
|24,61
|0,45%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,23
|0,86%
|Salzgitter
|47,22
|-1,71%
|TAG Immobilien AG
|10,92
|1,39%
|thyssenkrupp AG
|13,77
|-2,24%
|TUI AG
|6,80
|-1,28%
|WACKER CHEMIE AG
|88,55
|-0,06%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 462,12
|0,04%
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