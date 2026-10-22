Börse Frankfurt: MDAX fällt am Mittag zurück

Am Donnerstag fällt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,55 Prozent auf 30 177,07 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 340,168 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,712 Prozent auf 30 432,68 Punkte an der Kurstafel, nach 30 650,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30 131,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 432,68 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 1,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 529,91 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 31 982,03 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 30 007,74 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,59 Prozent nach. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 2,49 Prozent auf 267,60 EUR), Aroundtown SA (+ 1,19 Prozent auf 1,44 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 0,35 Prozent auf 85,00 EUR), Talanx (+ 0,24 Prozent auf 126,80 EUR) und TAG Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 11,18 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil AIXTRON SE (-6,11 Prozent auf 30,10 EUR), KRONES (-5,91 Prozent auf 108,20 EUR), JENOPTIK (-5,76 Prozent auf 37,98 EUR), Siltronic (-5,44 Prozent auf 60,85 EUR) und Salzgitter (-5,42 Prozent auf 44,68 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 796 125 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 37,939 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Aroundtown SA-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at