Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|MDAX-Marktbericht
|
22.10.2026 12:26:51
Börse Frankfurt: MDAX fällt am Mittag zurück
Am Donnerstag fällt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,55 Prozent auf 30 177,07 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 340,168 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,712 Prozent auf 30 432,68 Punkte an der Kurstafel, nach 30 650,79 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30 131,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 432,68 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 1,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 529,91 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 31 982,03 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 30 007,74 Punkten.
Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,59 Prozent nach. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
MDAX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 2,49 Prozent auf 267,60 EUR), Aroundtown SA (+ 1,19 Prozent auf 1,44 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 0,35 Prozent auf 85,00 EUR), Talanx (+ 0,24 Prozent auf 126,80 EUR) und TAG Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 11,18 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil AIXTRON SE (-6,11 Prozent auf 30,10 EUR), KRONES (-5,91 Prozent auf 108,20 EUR), JENOPTIK (-5,76 Prozent auf 37,98 EUR), Siltronic (-5,44 Prozent auf 60,85 EUR) und Salzgitter (-5,42 Prozent auf 44,68 EUR).
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 796 125 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 37,939 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick
Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Aroundtown SA-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AIXTRON SE
Analysen zu Salzgitter
|15.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|23.09.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|23.09.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|23.09.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|09.07.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|28,37
|-2,00%
|Aroundtown SA
|1,44
|-1,23%
|JENOPTIK AG
|37,30
|-2,15%
|KRONES AG
|110,20
|-0,36%
|Porsche Automobil Holding SE
|24,58
|-2,11%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,52
|-3,04%
|Salzgitter
|43,72
|-2,32%
|Sartorius AG Vz.
|281,60
|3,49%
|Siltronic AG
|55,60
|-5,28%
|TAG Immobilien AG
|11,35
|1,43%
|Talanx AG
|125,10
|-1,26%
|thyssenkrupp AG
|13,58
|-0,55%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|83,00
|-1,78%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|29 876,31
|-0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.