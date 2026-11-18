Am Mittwoch fällt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,13 Prozent auf 30 108,77 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 342,371 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,142 Prozent auf 30 104,47 Punkte an der Kurstafel, nach 30 147,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30 043,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 228,27 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 1,90 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der MDAX bei 30 656,65 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 31 839,83 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 28 493,43 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,81 Prozent nach. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 7,80 Prozent auf 56,65 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,28 Prozent auf 49,22 EUR), AIXTRON SE (+ 3,67 Prozent auf 32,47 EUR), HELLA GmbH (+ 2,56 Prozent auf 68,00 EUR) und JENOPTIK (+ 2,06 Prozent auf 36,68 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil DEUTZ (-16,67 Prozent auf 7,65 EUR), RTL (-4,42 Prozent auf 30,25 EUR), AUTO1 (-3,09 Prozent auf 13,49 EUR), Nemetschek SE (-2,79 Prozent auf 59,25 EUR) und Aurubis (-2,69 Prozent auf 130,10 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die DEUTZ-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 477 622 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 38,595 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at