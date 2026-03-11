Börse Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach

Am Mittwoch gab der MDAX via XETRA zum Handelsende um 1,11 Prozent auf 29 391,68 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 342,749 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,538 Prozent auf 29 563,30 Punkte an der Kurstafel, nach 29 723,08 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 29 232,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29 626,67 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 1,45 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 618,89 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wies der MDAX einen Stand von 29 920,08 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, stand der MDAX bei 28 550,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 5,13 Prozent zu Buche. 32 383,56 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 28 488,77 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit WACKER CHEMIE (+ 6,55 Prozent auf 73,20 EUR), AIXTRON SE (+ 4,46 Prozent auf 33,04 EUR), HOCHTIEF (+ 3,24) Prozent auf 395,00 EUR), Evonik (+ 1,80 Prozent auf 14,13 EUR) und K+S (+ 1,44 Prozent auf 15,54 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil TAG Immobilien (-6,50 Prozent auf 13,95 EUR), Aroundtown SA (-5,19 Prozent auf 2,45 EUR), LEG Immobilien (-5,06 Prozent auf 61,00 EUR), Delivery Hero (-4,89 Prozent auf 17,49 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,73 Prozent auf 89,65 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 6 587 926 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 34,099 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at