RENK Aktie

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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

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MDAX-Kursverlauf 20.08.2026 17:58:41

Börse Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Börse Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Zum Handelsende zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Zum Handelsende bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 0,26 Prozent tiefer bei 31 739,88 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 352,870 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,057 Prozent stärker bei 31 840,66 Punkten, nach 31 822,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31 916,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 31 657,25 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 2,35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 680,71 Punkte. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der MDAX 31 857,74 Punkte auf. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Wert von 30 877,87 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,45 Prozent aufwärts. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 6,05 Prozent auf 248,90 EUR), Nemetschek SE (+ 4,16 Prozent auf 65,05 EUR), AUMOVIO (+ 2,54 Prozent auf 36,40 EUR), K+S (+ 2,44 Prozent auf 15,54 EUR) und AUTO1 (+ 2,19 Prozent auf 20,54 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Salzgitter (-5,32 Prozent auf 48,76 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,83 Prozent auf 93,00 EUR), RENK (-3,77 Prozent auf 47,96 EUR), LANXESS (-3,18 Prozent auf 13,99 EUR) und Lufthansa (-2,98 Prozent auf 7,62 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 5 129 402 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39,820 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 36,35 2,83% AUMOVIO
AUTO1 20,54 3,22% AUTO1
freenet AG 24,02 -1,15% freenet AG
K+S AG 15,54 1,64% K+S AG
LANXESS AG 13,96 -2,92% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,63 -2,93% Lufthansa AG
Nemetschek SE 64,75 3,85% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 27,72 -0,43% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,46 0,91% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 48,04 -4,52% RENK
Salzgitter 48,64 -5,09% Salzgitter
Sartorius AG Vz. 247,70 5,76% Sartorius AG Vz.
thyssenkrupp AG 12,67 -2,65% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 93,60 -3,21% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 715,53 -0,34%

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