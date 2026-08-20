RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|MDAX-Kursverlauf
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20.08.2026 17:58:41
Börse Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein
Zum Handelsende bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 0,26 Prozent tiefer bei 31 739,88 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 352,870 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,057 Prozent stärker bei 31 840,66 Punkten, nach 31 822,47 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31 916,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 31 657,25 Punkten.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 2,35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 680,71 Punkte. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der MDAX 31 857,74 Punkte auf. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Wert von 30 877,87 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,45 Prozent aufwärts. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.
MDAX-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 6,05 Prozent auf 248,90 EUR), Nemetschek SE (+ 4,16 Prozent auf 65,05 EUR), AUMOVIO (+ 2,54 Prozent auf 36,40 EUR), K+S (+ 2,44 Prozent auf 15,54 EUR) und AUTO1 (+ 2,19 Prozent auf 20,54 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Salzgitter (-5,32 Prozent auf 48,76 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,83 Prozent auf 93,00 EUR), RENK (-3,77 Prozent auf 47,96 EUR), LANXESS (-3,18 Prozent auf 13,99 EUR) und Lufthansa (-2,98 Prozent auf 7,62 EUR).
Die teuersten Konzerne im MDAX
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 5 129 402 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39,820 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der MDAX-Titel
2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|36,35
|2,83%
|AUTO1
|20,54
|3,22%
|freenet AG
|24,02
|-1,15%
|K+S AG
|15,54
|1,64%
|LANXESS AG
|13,96
|-2,92%
|Lufthansa AG
|7,63
|-2,93%
|Nemetschek SE
|64,75
|3,85%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,72
|-0,43%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,46
|0,91%
|RENK
|48,04
|-4,52%
|Salzgitter
|48,64
|-5,09%
|Sartorius AG Vz.
|247,70
|5,76%
|thyssenkrupp AG
|12,67
|-2,65%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|93,60
|-3,21%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 715,53
|-0,34%
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