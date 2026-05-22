Börse Frankfurt: MDAX legt zum Start des Freitagshandels zu

Der MDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Um 09:12 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 0,94 Prozent nach oben auf 32 105,54 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 375,607 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,823 Prozent stärker bei 32 068,98 Punkten in den Handel, nach 31 807,10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 32 052,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32 138,84 Punkten erreichte.

MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 2,97 Prozent aufwärts. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 22.04.2026, einen Stand von 31 176,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Stand von 31 823,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 053,54 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 3,63 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26 803,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 4,40 Prozent auf 34,42 EUR), JENOPTIK (+ 3,47 Prozent auf 44,10 EUR), AUTO1 (+ 3,06 Prozent auf 20,86 EUR), PUMA SE (+ 2,93 Prozent auf 28,08 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,52 Prozent auf 53,66 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen LANXESS (-3,91 Prozent auf 16,73 EUR), United Internet (-1,36 Prozent auf 26,02 EUR), Knorr-Bremse (-0,99 Prozent auf 99,60 EUR), HELLA GmbH (-0,70 Prozent auf 70,80 EUR) und HOCHTIEF (-0,59 Prozent auf 468,00 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 268 855 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,086 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentaldaten

Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at