Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|MDAX-Entwicklung
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19.06.2026 12:27:10
Börse Frankfurt: MDAX liegt am Freitagmittag im Minus
Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,01 Prozent auf 32 660,86 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 383,533 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,286 Prozent auf 32 572,09 Punkte an der Kurstafel, nach 32 665,55 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 32 548,22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 32 776,90 Einheiten.
So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,062 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 331,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 423,08 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 19.06.2025, einen Wert von 29 120,07 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,43 Prozent nach oben. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.
Top- und Flop-Aktien im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 7,99 Prozent auf 17,16 EUR), Evonik (+ 4,78 Prozent auf 16,01 EUR), JENOPTIK (+ 3,95 Prozent auf 45,76 EUR), RENK (+ 3,39 Prozent auf 48,45 EUR) und Nordex (+ 2,64 Prozent auf 46,58 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen TUI (-2,12 Prozent auf 7,20 EUR), TRATON (-2,06 Prozent auf 33,22 EUR), Aurubis (-2,03 Prozent auf 192,70 EUR), AUTO1 (-1,79 Prozent auf 25,28 EUR) und United Internet (-1,74 Prozent auf 23,74 EUR).
MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 840 531 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,885 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,01 erwartet. Mit 8,01 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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