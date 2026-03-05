Börse Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Der MDAX gibt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,67 Prozent auf 30 153,91 Punkte nach. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 356,449 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,040 Prozent auf 30 345,03 Punkte an der Kurstafel, nach 30 357,28 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 30 146,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 30 354,93 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 2,16 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 05.02.2026, einen Stand von 31 434,51 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wurde der MDAX mit 29 696,45 Punkten berechnet. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 29 763,14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 2,67 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 29 490,02 Zähler.

Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 2,14 Prozent auf 31,06 EUR), Nordex (+ 1,40 Prozent auf 43,56 EUR), TRATON (+ 1,38 Prozent auf 32,24 EUR), HELLA GmbH (+ 0,51 Prozent auf 78,20 EUR) und Evonik (+ 0,43 Prozent auf 13,90 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Ströer SE (-5,42 Prozent auf 32,30 EUR), AUTO1 (-3,73 Prozent auf 15,76 EUR), Nemetschek SE (-2,84 Prozent auf 66,75 EUR), RENK (-2,74 Prozent auf 57,09 EUR) und Aroundtown SA (-2,37 Prozent auf 2,55 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 634 248 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 35,310 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,59 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at