Börse Frankfurt: MDAX mittags auf grünem Terrain

Um 12:10 Uhr steigt der MDAX im XETRA-Handel um 0,88 Prozent auf 29 462,86 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 341,657 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,310 Prozent höher bei 29 295,02 Punkten, nach 29 204,45 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 29 274,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 553,36 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1,22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 30 250,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 31 001,37 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 12.11.2024, bei 26 450,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14,56 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 11,43 Prozent auf 19,40 EUR), Jungheinrich (+ 7,83 Prozent auf 31,68 EUR), Ströer SE (+ 3,85 Prozent auf 35,05 EUR), Delivery Hero (+ 3,46 Prozent auf 18,08 EUR) und K+S (+ 3,43 Prozent auf 11,47 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil IONOS (-5,75 Prozent auf 25,40 EUR), United Internet (-3,46 Prozent auf 25,10 EUR), HENSOLDT (-3,27 Prozent auf 84,20 EUR), RENK (-1,44 Prozent auf 62,94 EUR) und thyssenkrupp (-0,68 Prozent auf 9,00 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der AIXTRON SE-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 014 128 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,589 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Im MDAX präsentiert die TUI-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 16,91 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

