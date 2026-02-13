Börse Frankfurt: MDAX mittags mit Abgaben

Mit dem MDAX geht es am Mittag abwärts.

Am Freitag notiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,28 Prozent leichter bei 31 025,03 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 372,866 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,013 Prozent leichter bei 31 109,59 Punkten, nach 31 113,70 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 192,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30 988,56 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, bewegte sich der MDAX bei 32 237,31 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 13.11.2025, den Wert von 29 610,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, betrug der MDAX-Kurs 27 760,53 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,146 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 6,04 Prozent auf 27,04 EUR), Sartorius vz (+ 3,51 Prozent auf 229,80 EUR), AIXTRON SE (+ 3,32 Prozent auf 22,10 EUR), Fraport (+ 2,46 Prozent auf 83,25 EUR) und Talanx (+ 1,92 Prozent auf 106,00 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Delivery Hero (-5,80 Prozent auf 19,89 EUR), KION GROUP (-3,86 Prozent auf 62,20 EUR), thyssenkrupp (-3,67 Prozent auf 10,38 EUR), AUTO1 (-3,44 Prozent auf 18,55 EUR) und Jungheinrich (-2,49 Prozent auf 36,06 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 646 065 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 36,809 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Ströer SE-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at