TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

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WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

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MDAX-Entwicklung 28.09.2026 15:58:27

Börse Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone

Börse Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone

Der MDAX steigt am ersten Tag der Woche.

Um 15:41 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent fester bei 31 103,29 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 346,865 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,164 Prozent auf 31 082,26 Punkte an der Kurstafel, nach 31 031,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31 124,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30 868,60 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, den Stand von 33 029,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 31 588,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Wert von 29 986,85 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,399 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit CTS Eventim (+ 3,28 Prozent auf 56,75 EUR), Sartorius vz (+ 2,83 Prozent auf 265,60 EUR), KRONES (+ 2,45 Prozent auf 108,60 EUR), Bilfinger SE (+ 2,34 Prozent auf 56,75 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 2,13 Prozent auf 43,22 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Aurubis (-4,05 Prozent auf 161,10 EUR), Nemetschek SE (-3,05 Prozent auf 60,35 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,02 Prozent auf 82,30 EUR), Nordex (-1,81 Prozent auf 39,06 EUR) und Ströer SE (-1,50 Prozent auf 36,78 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 173 080 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 40,735 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,33 zu Buche schlagen. Mit 8,55 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aurubis 161,80 -3,75% Aurubis
Bilfinger SE 56,90 1,88% Bilfinger SE
CTS Eventim 56,90 3,36% CTS Eventim
freenet AG 23,42 -1,93% freenet AG
FUCHS SE VZ 43,24 2,37% FUCHS SE VZ
KRONES AG 109,20 2,82% KRONES AG
Nemetschek SE 60,95 -2,40% Nemetschek SE
Nordex AG 39,38 -0,66% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 25,59 -0,70% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,93 -0,75% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Sartorius AG Vz. 263,90 2,25% Sartorius AG Vz.
Ströer SE & Co. KGaA 36,94 -1,28% Ströer SE & Co. KGaA
thyssenkrupp AG 15,67 1,82% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 82,30 -2,14% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

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MDAX 31 166,28 0,43%

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