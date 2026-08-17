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WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

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Kursentwicklung 17.08.2026 12:27:23

Börse Frankfurt: MDAX notiert am Mittag um Vortagesschluss

Börse Frankfurt: MDAX notiert am Mittag um Vortagesschluss

Am Montag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag tendiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,00 Prozent höher bei 32 463,65 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 357,412 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,121 Prozent höher bei 32 503,59 Punkten in den Montagshandel, nach 32 464,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 32 540,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32 408,60 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 17.07.2026, einen Stand von 31 864,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 365,17 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 30 951,69 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 4,79 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.

Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 3,76 Prozent auf 52,40 EUR), DEUTZ (+ 2,06 Prozent auf 10,39 EUR), AIXTRON SE (+ 1,87) Prozent auf 42,04 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,56 Prozent auf 84,80 EUR) und Aurubis (+ 1,49 Prozent auf 170,20 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Sartorius vz (-2,23 Prozent auf 232,20 EUR), United Internet (-2,12 Prozent auf 24,02 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,92 Prozent auf 102,00 EUR), LEG Immobilien (-1,75 Prozent auf 50,55 EUR) und Aroundtown SA (-1,60 Prozent auf 2,10 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 610 131 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,601 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,59 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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05.08.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
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AIXTRON SE 41,96 1,67% AIXTRON SE
Aroundtown SA 2,09 -2,07% Aroundtown SA
Aurubis 169,60 1,25% Aurubis
DEUTZ AG 10,43 2,46% DEUTZ AG
freenet AG 23,66 -0,42% freenet AG
LEG Immobilien 50,65 -1,55% LEG Immobilien
Lufthansa AG 8,13 -0,32% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 27,61 0,07% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,67 1,15% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 52,20 4,09% Salzgitter
Sartorius AG Vz. 233,10 -1,56% Sartorius AG Vz.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 84,70 1,86% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 13,98 1,23% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 101,00 -3,81% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
United Internet AG 24,10 -1,63% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 473,48 0,03%

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