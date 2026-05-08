Börse Frankfurt: MDAX notiert im Minus

Der MDAX zeigt sich am fünften Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Der MDAX sinkt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,80 Prozent auf 31 310,11 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 378,165 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,582 Prozent leichter bei 31 377,70 Punkten in den Handel, nach 31 561,23 Punkten am Vortag.

Bei 31 305,60 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 31 449,39 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 1,86 Prozent. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 08.04.2026, bei 30 295,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wies der MDAX 31 662,83 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29 554,24 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Bechtle (+ 4,11 Prozent auf 31,92 EUR), LANXESS (+ 1,99 Prozent auf 17,39 EUR), Schaeffler (+ 1,56 Prozent auf 8,48 EUR), AIXTRON SE (+ 1,55 Prozent auf 49,75 EUR) und Evonik (+ 1,52 Prozent auf 17,31 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen RENK (-4,12 Prozent auf 49,28 EUR), DEUTZ (-3,96 Prozent auf 10,66 EUR), Talanx (-3,63 Prozent auf 106,30 EUR), Lufthansa (-2,56 Prozent auf 8,16 EUR) und AUTO1 (-2,40 Prozent auf 17,86 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 973 646 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,232 Mrd. Euro macht die HOCHTIEF-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at