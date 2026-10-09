TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
|Kursverlauf
|
09.10.2026 09:28:51
Börse Frankfurt: MDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus
Um 09:12 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 1,37 Prozent auf 29 910,89 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 333,874 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,864 Prozent stärker bei 29 761,69 Punkten, nach 29 506,83 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 744,36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 922,30 Zählern.
MDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 1,78 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wies der MDAX 32 078,48 Punkte auf. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 31 837,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, betrug der MDAX-Kurs 30 921,06 Punkte.
Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,45 Prozent zurück. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 7,40 Prozent auf 47,30 EUR), RATIONAL (+ 4,04 Prozent auf 579,50 EUR), Nemetschek SE (+ 3,97 Prozent auf 66,80 EUR), thyssenkrupp (+ 2,80 Prozent auf 13,20 EUR) und Porsche vz (+ 2,61 Prozent auf 42,03 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen K+S (-1,93 Prozent auf 14,70 EUR), United Internet (-1,80 Prozent auf 22,88 EUR), freenet (-1,07 Prozent auf 22,14 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-0,94 Prozent auf 74,10 EUR) und Siltronic (-0,56 Prozent auf 80,05 EUR).
Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 142 260 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 36,886 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,98 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX mittags (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt: MDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:04
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Rational auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 700 Euro (dpa-AFX)
|
02.10.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
01.10.26
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
24.09.26
|MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|21.09.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|13.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|13.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|13.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|22,10
|-2,21%
|K+S AG
|14,62
|-2,99%
|Lufthansa AG
|7,20
|-1,26%
|Nemetschek SE
|67,40
|3,77%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,06
|1,91%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,57
|1,12%
|RATIONAL AG
|590,50
|6,49%
|Salzgitter
|49,76
|13,50%
|Siltronic AG
|79,20
|0,51%
|thyssenkrupp AG
|13,73
|6,15%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|75,20
|-0,79%
|United Internet AG
|23,08
|-1,87%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|29 989,90
|1,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.