TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

TKMS thyssenkrupp Marine Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

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Kursverlauf 09.10.2026 09:28:51

Börse Frankfurt: MDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus

Börse Frankfurt: MDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Freitagmorgen fort.

Um 09:12 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 1,37 Prozent auf 29 910,89 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 333,874 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,864 Prozent stärker bei 29 761,69 Punkten, nach 29 506,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 744,36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 922,30 Zählern.

MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 1,78 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wies der MDAX 32 078,48 Punkte auf. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 31 837,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, betrug der MDAX-Kurs 30 921,06 Punkte.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,45 Prozent zurück. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 7,40 Prozent auf 47,30 EUR), RATIONAL (+ 4,04 Prozent auf 579,50 EUR), Nemetschek SE (+ 3,97 Prozent auf 66,80 EUR), thyssenkrupp (+ 2,80 Prozent auf 13,20 EUR) und Porsche vz (+ 2,61 Prozent auf 42,03 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen K+S (-1,93 Prozent auf 14,70 EUR), United Internet (-1,80 Prozent auf 22,88 EUR), freenet (-1,07 Prozent auf 22,14 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-0,94 Prozent auf 74,10 EUR) und Siltronic (-0,56 Prozent auf 80,05 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 142 260 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 36,886 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,98 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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13.08.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform Bernstein Research
12.08.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

freenet AG 22,10 -2,21% freenet AG
K+S AG 14,62 -2,99% K+S AG
Lufthansa AG 7,20 -1,26% Lufthansa AG
Nemetschek SE 67,40 3,77% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 25,06 1,91% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,57 1,12% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RATIONAL AG 590,50 6,49% RATIONAL AG
Salzgitter 49,76 13,50% Salzgitter
Siltronic AG 79,20 0,51% Siltronic AG
thyssenkrupp AG 13,73 6,15% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 75,20 -0,79% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
United Internet AG 23,08 -1,87% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 29 989,90 1,64%

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