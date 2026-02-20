Porsche vz. Aktie
Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag fester
Am Freitag springt der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,56 Prozent auf 31 656,27 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 376,734 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,110 Prozent auf 31 513,50 Punkte an der Kurstafel, nach 31 479,01 Punkten am Vortag.
Bei 31 513,50 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 31 752,44 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,882 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, stand der MDAX bei 30 803,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wurde der MDAX mit 28 443,45 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, stand der MDAX bei 27 397,26 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,18 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 30 597,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell thyssenkrupp (+ 5,02 Prozent auf 11,31 EUR), HOCHTIEF (+ 4,22 Prozent auf 409,60 EUR), KRONES (+ 3,36 Prozent auf 135,20 EUR), Knorr-Bremse (+ 1,98 Prozent auf 113,20 EUR) und Aroundtown SA (+ 1,94 Prozent auf 3,05 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,49 Prozent auf 64,65 EUR), AUTO1 (-1,62 Prozent auf 18,82 EUR), IONOS (-1,48 Prozent auf 23,30 EUR), TeamViewer (-1,47 Prozent auf 4,70 EUR) und United Internet (-1,32 Prozent auf 26,96 EUR).
Die teuersten Konzerne im MDAX
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. 1 885 159 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 37,451 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie weist mit 4,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
