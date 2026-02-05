Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag schwächer

Der MDAX zeigt sich am vierten Tag der Woche in Rot.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,26 Prozent schwächer bei 31 442,57 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 371,740 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,145 Prozent leichter bei 31 479,03 Punkten in den Handel, nach 31 524,63 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 31 342,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 735,41 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 1,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 454,32 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 05.11.2025, den Stand von 29 374,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 648,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 1,49 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 30 597,95 Punkten.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit RATIONAL (+ 10,30 Prozent auf 733,50 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,19 Prozent auf 67,15 EUR), Fraport (+ 3,05 Prozent auf 81,05 EUR), thyssenkrupp (+ 2,94 Prozent auf 11,21 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,64 Prozent auf 20,58 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Delivery Hero (-3,53 Prozent auf 24,62 EUR), AUMOVIO (-3,00 Prozent auf 41,36 EUR), WACKER CHEMIE (-2,66 Prozent auf 74,90 EUR), LANXESS (-2,35 Prozent auf 19,53 EUR) und TRATON (-2,15 Prozent auf 35,58 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die Evonik-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 948 067 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 36,923 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,24 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

