Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Der MDAX verliert am Dienstag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der MDAX verliert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0,36 Prozent auf 31 266,42 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 378,845 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,032 Prozent auf 31 369,46 Punkte an der Kurstafel, nach 31 379,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 397,56 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 264,83 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 746,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, betrug der MDAX-Kurs 28 618,54 Punkte. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, lag der MDAX-Kurs bei 27 918,55 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 0,925 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 1,70 Prozent auf 23,35 EUR), LANXESS (+ 1,68 Prozent auf 19,41 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,39 Prozent auf 80,45 EUR), Porsche vz (+ 1,31 Prozent auf 41,71 EUR) und Evonik (+ 1,25 Prozent auf 15,42 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil AUTO1 (-2,49 Prozent auf 18,80 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,44 Prozent auf 63,85 EUR), flatexDEGIRO (-2,02 Prozent auf 30,02 EUR), TeamViewer (-1,61 Prozent auf 4,53 EUR) und Nemetschek SE (-1,52 Prozent auf 65,00 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 361 105 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37,009 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat mit 4,40 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Ströer SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at