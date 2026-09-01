Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start schwächer

Der MDAX verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Dienstag tendiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,38 Prozent tiefer bei 32 600,63 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 365,345 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,021 Prozent leichter bei 32 717,55 Punkten, nach 32 724,55 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 32 717,55 Punkte, das Tagestief hingegen 32 594,47 Zähler.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 980,52 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 01.06.2026, den Stand von 32 899,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, notierte der MDAX bei 30 446,03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,23 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 2,20 Prozent auf 58,15 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,81 Prozent auf 95,55 EUR), K+S (+ 1,76 Prozent auf 16,80 EUR), Aurubis (+ 1,53 Prozent auf 179,70 EUR) und LANXESS (+ 1,40 Prozent auf 15,16 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-2,66 Prozent auf 83,42 EUR), Nemetschek SE (-2,35 Prozent auf 68,65 EUR), RENK (-2,33 Prozent auf 45,91 EUR), AUTO1 (-2,31 Prozent auf 21,98 EUR) und CTS Eventim (-1,97 Prozent auf 57,35 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 323 890 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,553 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,37 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at