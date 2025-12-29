RENK Aktie

RENK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX aktuell 29.12.2025 09:29:08

Börse Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab

Börse Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab

Der MDAX verliert am Montagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,17 Prozent tiefer bei 30 250,85 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 360,956 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,045 Prozent auf 30 289,00 Punkte an der Kurstafel, nach 30 302,78 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 325,84 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 30 240,20 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 937,15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 117,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, einen Stand von 25 705,13 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 17,62 Prozent aufwärts. Bei 31 754,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 135,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,16 Prozent auf 66,15 EUR), LANXESS (+ 1,35 Prozent auf 17,31 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,05 Prozent auf 67,30 EUR), K+S (+ 0,82 Prozent auf 12,34 EUR) und Evonik (+ 0,61 Prozent auf 13,19 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil HENSOLDT (-3,21 Prozent auf 70,85 EUR), RENK (-2,31 Prozent auf 51,57 EUR), PUMA SE (-1,39 Prozent auf 21,25 EUR), flatexDEGIRO (-1,00 Prozent auf 35,78 EUR) und Nordex (-0,97 Prozent auf 28,54 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 160 444 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 40,508 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,40 erwartet. Die RTL-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AGmehr Nachrichten

Analysen zu RENKmehr Analysen

10.12.25 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 RENK Hold Warburg Research
21.11.25 RENK Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 2,62 0,38% Aroundtown SA
Evonik AG 13,27 1,07% Evonik AG
flatexDEGIRO AG 36,00 -0,11% flatexDEGIRO AG
HENSOLDT 71,80 -1,31% HENSOLDT
K+S AG 12,33 1,23% K+S AG
LANXESS AG 17,41 2,59% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,35 -0,38% Lufthansa AG
Nordex AG 28,32 -2,14% Nordex AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,81 1,04% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 21,58 -0,09% PUMA SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 66,40 2,08% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
RENK 51,90 -1,27% RENK
RTL 34,00 0,29% RTL
thyssenkrupp AG 9,19 0,79% thyssenkrupp AG
WACKER CHEMIE AG 68,35 2,63% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 270,03 -0,11%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Ausschläge. Der deutsche Leitindex gibt etwas nach. Asiens Börsen zeigen sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen