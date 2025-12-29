Börse Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,17 Prozent tiefer bei 30 250,85 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 360,956 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,045 Prozent auf 30 289,00 Punkte an der Kurstafel, nach 30 302,78 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 325,84 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 30 240,20 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 937,15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 117,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, einen Stand von 25 705,13 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 17,62 Prozent aufwärts. Bei 31 754,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 135,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,16 Prozent auf 66,15 EUR), LANXESS (+ 1,35 Prozent auf 17,31 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,05 Prozent auf 67,30 EUR), K+S (+ 0,82 Prozent auf 12,34 EUR) und Evonik (+ 0,61 Prozent auf 13,19 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil HENSOLDT (-3,21 Prozent auf 70,85 EUR), RENK (-2,31 Prozent auf 51,57 EUR), PUMA SE (-1,39 Prozent auf 21,25 EUR), flatexDEGIRO (-1,00 Prozent auf 35,78 EUR) und Nordex (-0,97 Prozent auf 28,54 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 160 444 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 40,508 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,40 erwartet. Die RTL-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at