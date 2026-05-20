Börse Frankfurt: MDAX schließt in der Gewinnzone

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 1,62 Prozent fester bei 31 838,46 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 371,540 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,056 Prozent auf 31 314,21 Punkte an der Kurstafel, nach 31 331,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 042,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 296,85 Zählern.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 2,11 Prozent aufwärts. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 20.04.2026, den Stand von 31 505,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 823,39 Punkte. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 550,83 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,77 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 10,27 Prozent auf 87,80 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 5,39 Prozent auf 80,10 EUR), AIXTRON SE (+ 5,04 Prozent auf 52,52 EUR), Salzgitter (+ 4,51 Prozent auf 56,75 EUR) und HOCHTIEF (+ 4,29 Prozent auf 481,40 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen LANXESS (-4,93 Prozent auf 16,96 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,80 Prozent auf 46,44 EUR), Evonik (-2,42 Prozent auf 16,93 EUR), Nordex (-2,09 Prozent auf 43,14 EUR) und K+S (-2,08 Prozent auf 14,56 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 4 955 024 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 39,164 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Im MDAX präsentiert die Aroundtown SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at