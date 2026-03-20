Börse Frankfurt: MDAX schließt in der Verlustzone

Am Freitag sank der MDAX via XETRA schlussendlich um 1,95 Prozent auf 27 870,04 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 349,685 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,735 Prozent auf 28 632,02 Punkte an der Kurstafel, nach 28 423,08 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 28 928,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 27 851,17 Einheiten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 3,54 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 823,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 361,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29 102,20 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 10,04 Prozent zurück. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 32 383,56 Punkten. Bei 27 851,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit IONOS (+ 3,17 Prozent auf 24,40 EUR), United Internet (+ 2,33 Prozent auf 27,20 EUR), AUTO1 (+ 1,06 Prozent auf 15,22 EUR), Knorr-Bremse (+ 0,21 Prozent auf 95,90 EUR) und AIXTRON SE (+ 0,12 Prozent auf 33,09 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Bechtle (-14,25 Prozent auf 25,76 EUR), K+S (-9,90 Prozent auf 15,11 EUR), HENSOLDT (-5,81 Prozent auf 74,55 EUR), RATIONAL (-5,49 Prozent auf 620,00 EUR) und RENK (-5,08 Prozent auf 51,74 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 12 308 229 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 32,842 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at